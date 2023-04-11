كازاخستان وأذربيجان تتعاونان في المجال التجاري الاقتصادي

باكو، 11 أبريل (أذرتاج)

تتعاون كازاخستان وأذربيجان بشكل مفيد في المجال التجاري الاقتصادي.

أفادت أذرتاج ان هذه الكلمات قالها رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكايف في تصريح صحفي مشترك عقب اللقاء مع الرئيس الاذربيجاني إلهام علييف في أستانا في 10 أبريل.

أضاف ان حجم تبادل البضائع بين البلدين يقترب من نصف مليار دولار بناء على نتائج العام الماضي. لكن إمكانيات الشراكة التجارية الاقتصادية موجودة. اكد توكايف ان الطرفين اتفقا على اتخاذ تدابير مؤثرة في المزيد من توسيع نطاق الصادرات والواردات من البضائع.