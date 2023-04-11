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    سياسة


    توكايف: بفضل مساعينا المشتركة أصبحت العلاقات بين كازاخستان وأذربيجان أكثر وضوحا

    ١١.٠٤.٢٠٢٣ [١٠:١٢]
    توكايف: بفضل مساعينا المشتركة أصبحت العلاقات بين كازاخستان وأذربيجان أكثر وضوحا

    باكو، 11 أبريل (أذرتاج)

    أصبحت العلاقات بين كازاخستان وأذربيجان أكثر وضوحا وشمولا في السنوات الأخيرة، بفضل مساعينا المشتركة. تم تفعيل النشاط في المجالات السياسية والتجارية الاقتصادية والثقافية والإنسانية.

    أفادت أذرتاج ان هذه الكلمات قالها رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكايف في تصريح صحفي مشترك عقب اللقاء مع الرئيس الاذربيجاني إلهام علييف في أستانا في 10 أبريل.

    في حديثه عن استمرار تنفيذ الوثائق وكل هذه الاتفاقات الموقعة قبل أكثر من نصف عام، قال توكايف ان عدة اتفاقيات جديدة موقعة اليوم ستعطي دفعة إضافية على شراكتنا المتعددة الجوانب.

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