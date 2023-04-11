  • الرئيسية
    • / سياسة

    سياسة


    الرئيس إلهام علييف: بين أذربيجان وكازاخستان تواصل فعال في إطار المنظمات الدولية

    ١١.٠٤.٢٠٢٣ [١٠:١٥‎]
    الرئيس إلهام علييف: بين أذربيجان وكازاخستان تواصل فعال في إطار المنظمات الدولية

    باكو، 11 أبريل (أذرتاج)

    نتواصل بشكل فعال في إطار المنظمات الدولية. ونتكاتف وسوف نتكاتف دائما في كافة المسائل.

    أفادت أذرتاج ان هذه الكلمات قالها الرئيس الاذربيجاني إلهام علييف في تصريح صحفي مشترك عقب اللقاء مع رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكايف في أستانا في 10 أبريل.

    أوضح الرئيس إلهام علييف ان الطرفين سيدعمان بعضهما بعضا خاصة في المنظمات التي ليس احد البلدين عضوا فيها. وهذا يظهر الطابع الودي للعلاقات بين البلدين منذ سنوات طويلة.

    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١١.٠٤.٢٠٢٣ [١٢:١٩]
    مجموعة من نساء أذربيجان الغربية يوجهن نداء الى رئيسة المفوضية الأوروبية
    ١١.٠٤.٢٠٢٣ [١٠:٥‎٣]
    13 مركبة لجنة الصليب الأحمر الدولية تمر عبر طريق لاتشين بدون مانع
    ١١.٠٤.٢٠٢٣ [١٠:٣١]
    121 يوم من الصمود: أهداف الاعتصام البيئي ثابتة ومستمرة
    ١١.٠٤.٢٠٢٣ [١٠:٢٧]
    الرئيس: علاقات التحالف أساس وطيد لمستقبل نشاطنا المتبادل