الرئيس إلهام علييف: بين أذربيجان وكازاخستان تواصل فعال في إطار المنظمات الدولية
AzerTAg.az
١١.٠٤.٢٠٢٣ [١٠:١٥]
باكو، 11 أبريل (أذرتاج)
نتواصل بشكل فعال في إطار المنظمات الدولية. ونتكاتف وسوف نتكاتف دائما في كافة المسائل.
أفادت أذرتاج ان هذه الكلمات قالها الرئيس الاذربيجاني إلهام علييف في تصريح صحفي مشترك عقب اللقاء مع رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكايف في أستانا في 10 أبريل.
أوضح الرئيس إلهام علييف ان الطرفين سيدعمان بعضهما بعضا خاصة في المنظمات التي ليس احد البلدين عضوا فيها. وهذا يظهر الطابع الودي للعلاقات بين البلدين منذ سنوات طويلة.
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