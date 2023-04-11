الرئيس: علاقات التحالف أساس وطيد لمستقبل نشاطنا المتبادل

باكو، 11 أبريل (أذرتاج)

علاقات التحالف بين بلدينا أساس وطيد لمستقبل تطوير نشاطنا المتبادل.

أفادت أذرتاج ان هذه الكلمات قالها الرئيس الاذربيجاني إلهام علييف في تصريح صحفي مشترك عقب اللقاء مع رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكايف في أستانا في 10 أبريل.

وأوضح الرئيس "اننا نثري هذا الأساس بالمحتوى الملموس. تُنفذ، اليوم، القرارات المتبناة في باكو في أغسطس العام الماضي، بما في ذلك، القرارات عن نقل النفط الكازاخي عبر أذربيجان بالترانزيت وبدء العمل الجاد لتوحيد البنى التحتية المتعلقة بالنقل و اللوجيستية للبلدين بغرض تعبئة إمكانيات الممر الأوسط بشكل كامل".