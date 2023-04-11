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    سياسة


    13 مركبة لجنة الصليب الأحمر الدولية تمر عبر طريق لاتشين بدون مانع

    ١١.٠٤.٢٠٢٣ [١٠:٥‎٣]

    باكو، 11 أبريل، أذرتاج

    يستمر في يومه الـ 121 اعتصام نشطاء البيئة المنظمة بدعم المنظمات غير الحكومية والجمعيات الأهلية على طريق لاتشين وخانكندي بطلب وقف الاستغلال الغير قانوني لثروات أذربيجان الطبيعية وتهريبها في جزء من أراضي أذربيجان تنتشر فيها مؤقتا قوات حفظ السلام الروسية.

    مرت 13 مركبة منها 5 شاحنات و8 سيارات تابعة للجنة الصليب الأحمر الدولية في هذه الساعات اليوم 11 أبريل من خلال مكان الاعتصام بدون مانع من مدينة خانكندي إلى اتجاه أرمينيا عبر محافظة لاتشين.

    ويدل ذلك مرة أخرى على أن المشاركين في التظاهرة السلمية لا يعرقلون عبور مراكب النقل للأغراض الإنسانية.

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    13 مركبة لجنة الصليب الأحمر الدولية تمر عبر طريق لاتشين بدون مانع 13 مركبة لجنة الصليب الأحمر الدولية تمر عبر طريق لاتشين بدون مانع 13 مركبة لجنة الصليب الأحمر الدولية تمر عبر طريق لاتشين بدون مانع 13 مركبة لجنة الصليب الأحمر الدولية تمر عبر طريق لاتشين بدون مانع 13 مركبة لجنة الصليب الأحمر الدولية تمر عبر طريق لاتشين بدون مانع