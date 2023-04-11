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    رياضة


    فريق أذربيجاني يقابل نظيره السلوفاكي

    ١١.٠٤.٢٠٢٣ [١٢:٠٤]
    فريق أذربيجاني يقابل نظيره السلوفاكي

    باكو، 11 أبريل، (أذرتاج)

    يخوض المنتخب الأذربيجاني للاعبات كرة القدم تحت 19 سنة آخر مباراة له اليوم ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة أوروبا.

    أفادت وكالة اذرتاج ان المنتخب الاذربيجاني سيواجه الفريق السلوفاكي في المباراة التي ستقام في الساعة 13:00 بتوقيت باكو. وسيدير المباراة الحكم مارينا ييفكوفيتش من صربيا. ويساعدها أندريا ميلوسيفيتش (صربيا) وديسبوينا ديموستينوس (قبرص). سيكون الحكم الرابع إيوانا ألايوتو من قبرص.

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