الرئيس إلهام علييف يلتقي وزير أمن البوسنة والهرسك والوفد المرافق له

باكو، 11 أبريل، (أذرتاج)

التقى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف اليوم وزير امن البوسنة والهرسك نيناد نيشيتش والوفد المرافق له.

أفادت وكالة أذرتاج ان الطرفين اكدا خلال اللقاء أن العلاقات الثنائية بين البلدين على مستوى جيد جدا في المجال السياسي، مشيران إلى أن العلاقات تتطور بنجاح في مختلف الاتجاهات، مشددان على اتخاذ خطوات مهمة لتوسيع هذه العلاقات.

كما أشارا إلى أهمية الاجتماعات رفيعة المستوى من حيث تطوير العلاقات ومناقشة وجهات النظر وذكرا أن هناك إمكانات جيدة لمزيد من توسيع التعاون وأعربا عن أملهما في أن زيارة وزير امن البوسنة والهرسك نيناد نيشيتش الى أذربيجان سوف يساهم في هذا العمل.

كما أعرب الطرفان مرة أخرى عن تقديرهما للدعم الذي قدمته أذربيجان خلال فترة انتشار فيروس كورونا المستجد وكذلك أثناء الفيضانات في البوسنة والهرسك