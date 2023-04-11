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    كوبيا توقع مذكرة تفاهم مع غرفة التجارة الخارجية في كازاخستان

    ١١.٠٤.٢٠٢٣ [١٣:٥‎٧]
    كوبيا توقع مذكرة تفاهم مع غرفة التجارة الخارجية في كازاخستان

    باكو، 11 أبريل، (أذرتاج)

    تم التوقيع على عدد من الوثائق بمشاركة رئيسي جمهوريتي أذربيجان وكازاخستان إلهام علييف وقاسم جومارت توكايف ومن بينها مذكرة تفاهم حول التعاون بين وكالة تنمية الأعمال الصغيرة والمتوسطة (كوبيا) وغرفة التجارة الخارجية الكازاخستانية، ذلك على هامش الزيارة الرسمية التي قام بها الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف إلى مدينة آستانا.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن كوبيا أن الوثيقة وقعها رئيس مجلس إدارة وكالة تنمية الأعمال الصغيرة والمتوسطة (كوبيا) أورخان محمدوف ورئيس مجلس إدارة غرفة التجارة الخارجية الكازاخستانية آيان يرينوف.

    تنص المذكرة على مسائل تعزيز ودعم التعاون بين الشركات الصغيرة والمتوسطة في كلا البلدين وفرص التجارة والاستثمار والتعاون الاقتصادي وتبادل المعلومات حول الابتكارات والتدابير المختلفة في مجال الشركات الصغيرة والمتوسطة وتبادل الخبرة في مجال خدمة الشركات الصغيرة والمتوسطة وتنظيم الفعاليات والمعارض المشتركة لتعزيز التعاون بين هذه الشركات.

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