البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

باكو، 11 أبريل، أذرتاج

نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 11 أبريل نيسان اليوم.

أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي:

العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف

دولار أمريكي USD 1 1.7

بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0082

أورو EUR 1 1.8504

دولار أسترالي AUD 1 1.1338

روبل بيلاروس BYN 1 0.6735

ريال برازيلي BRL 1 0.3355

درهم إماراتي AED 1 0.4629

راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.0953

كرون دنماركي DKK 1 0.2488

لاري جورجي GEL 1 0.6729

روبي هندي INR 1 0.0207

دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2166

دولار كندا CAD 1 1.2566

دينار الكويت KWD 1 5.5382

رينجيت ماليزي MYR 1 0.3855

بيسو المكسيك MXN 1 0.0939

جنيه مصري EGP 1 0.055

لاي مولدوفا MDL 1 0.0924

كرون النرويج NOK 1 0.1634

زلوتي بولندا PLN 1 0.3966

تنكه كازاخستان KZT 1 0.0038

سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0194

روبل روسي RUB 1 0.0208

حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.2877

دولار سنغافورة SGD 1 1.2808

ريال السعودية SAR 1 0.4531

سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1559

دولار تايوان TWD 1 0.0558

ليرة تركيا TRY 1 0.0882

مانات تركمانستان TMT 1 0.4857

غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.0461

دولار نيوزيلندا NZD 1 1.0679

كرون التشيك CZK 1 0.0788

يوان الصين CNY 1 0.2470

جنيه بريطاني GBP 1 2.1066

شكل الإسرائيلي ILS 1 0.4728

كرون السويد SEK 1 0.1639

فرنك سويسرا CHF 1 1.8729

وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1312

ليرة لبنان LBP 100 0.0113

ين اليابان JPY 100 1.2803

بيسو تشيلي CLP 100 0.2151

سوم أوزبكستان UZS 100 0.0149

روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0114

ريال إيران IRR 100 0.004