الحكم الأذربيجاني موظف لإدارة مباراة نصف نهائي كأس اليونان لكرة القدم

باكو، 11 أبريل، أذرتاج قالت الاتحاد الأذربيجاني لكرة القدم في بيان إن الحكم الأذربيجاني الدولي علي يار أقايف يدير مباراة إياب في نصف النهائي لمسابقة كأس اليونان لكرة القدم تنظم بين اولمبياكوس واي ايه كا في 12 ابريل الجاري وذلك تلبية لدعوة الاتحاد اليوناني لكرة القدم. ويساعد اقايف في إدارة المباراة زينالوف وامير علي ومسييف.

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