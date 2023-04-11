أذربيجان: 56 إصابة بكورونا في 11 أبريل

باكو، 11 ابريل، (اذرتاج)

سجلت 56 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في أذربيجان و85 حالة تعافي وحالة وفاة نتيجة الإصابة بالفيروس خلال 11 أبريل.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 830 ألف و423 حالة إصابة في البلد الى الآن وتعافى 819 ألف و755 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 10 آلاف و198 مريض منهم ويستمر علاج 470 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الإصابة الجديدة خلال اليوم الأخير 1463 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية عامة الى الحين 7 ملايين و570 ألف و522 فحص طبي.