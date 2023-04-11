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    سياسة


    أرمينيا تطلق النار الكثيف على مواقع الجيش الاذربيجاني

    ١١.٠٤.٢٠٢٣ [١٧:٣٠]
    أرمينيا تطلق النار الكثيف على مواقع الجيش الاذربيجاني

    باكو، 11 أبريل، (أذرتاج)

    كثفت القوات المسلحة لأرمينيا إطلاق النار على مواقع الجيش الاذربيجاني في 11 أبريل.

    أفادت أذرتاج نقلا عن وزارة الدفاع ان وحدات القوات المسلحة لأرمينيا أطلقت النار من مواقعها في قرية تيغ لمحافظة جوروس على مواقع الجيش الاذربيجاني في اتجاه محافظة لاتشين.

    يتخذ الجيش الاذربيجاني تدابير الرد على الجانب الأرميني.

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