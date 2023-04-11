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    سياسة


    أرمينيا تخرق الهدنة: مقتل وجرح عسكريين اذربيجانيين
    الجيش الاذربيجاني يصد للعدو

    ١١.٠٤.٢٠٢٣ [١٧:٤١]
    أرمينيا تخرق الهدنة: مقتل وجرح عسكريين اذربيجانيين الجيش الاذربيجاني يصد للعدو

    باكو، 11 ابريل (أذرتاج)

    نتيجة الاستفزازات المسلحة التي ارتكبتها القوات المسلحة لارمينيا في الحدود مع أذربيجان، قتل وأصيب عسكريون اذربيجانيون.

    أفادت أذرتاج ان القوات المسلحة الارمينية خرقت الهدنة اليوم بإطلاق النار من مواقعها في قرية تيخ (ديغ) لمحافظة جوروس على مواقع الجيش الاذربيجاني في محافظة لاتشين.

    يتخذ الجيش الاذربيجاني تدابير للرد على العدو.

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