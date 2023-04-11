كازاخستان تصدر 125 ألف طن من النفط عبر أذربيجان في أبريل

باكو، 11 أبريل، )أذرتاج(

تخطط كازاخستان في تصدير 125 ألف طن من النفط عبر أذربيجان خلال شهر أبريل من العام الجاري.

أفادت وكالة أذرتاج أن هذه الكلمات قالها نائب رئيس وزراء كازاخستان ووزير التجارة والتكامل سيريك جومانغارين.

أضاف ان "بناء على الاتفاقية الموقعة بين شركتي "كاز – موناي - غاز" و"سوكار" خلال العام الماضي، سنقوم بتوريد 1.5 مليون طن من النفط عبر خط أنابيب النفط "باكو - تبيليسي – جيهان" في عام 2023. بدأت العملية في مارس وأرسل أول ناقلتين بحمولتين 20 ألف طن من النفط وسنصدر 125 الف طن نفط اخرى في ابريل".

وفقا لكلماته، تقدم باكو طرقا أخرى أيضا: "على سبيل المثال، حاليا يتم استعراض الخصائص التقنية لخط أنابيب النفط "باكو – سوبسا" ويمكن نقل النفط إلى مينائي باتومي وبوتي بالسكك الحديدية".

كما قال سيريك جومانغارين إن مسألة إنشاء مشغل واحد على طريق الترانزيت إي مسألة انشاء مؤسسة مشتركة تملك إمكانيات الترانزيت الرخيصة وتستخدم تقنيات مبتكرة نوقشت بنشاط مع الجانب الأذربيجاني أمس.