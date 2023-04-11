أذربيجان: تطعيم 204 جرعة من لقاح كورونا في 11 أبريل

باكو، 11 أبريل، (أذرتاج)

قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 204 جرعة من لقاح كورونا تم تطعيمها في أذربيجان في 11 أبريل.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لمجلس الوزراء أن 146 شخص تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الأولى و25 شخصا تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الثانية فيما تلقى 27 شخصا الجرعة الثالثة و6 أشخاص جرعة تنشيطية من لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بعد نتيجة إيجابية للفحص.

ويبلغ عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد 13 مليونا و957 الف و633 جرعة ضد فيروس كورونا المستجد ومنهم 5 ملايين و409 ألف و42 شخصا تم تطعيمهم في المرحلة الأولى و4 ملايين و880 ألف و231 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية و3 ملايين و402 ألف و326 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثالثة و266 الف و34 شخصا تلقوا اللقاح التنشيطية بعد نتيجة إيجابية.