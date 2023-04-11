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    بحث إمكانيات الاستثمار والاعمال مع مجموعة موانئ أبوظبي

    ١١.٠٤.٢٠٢٣ [١٧:٤٣]
    بحث إمكانيات الاستثمار والاعمال مع مجموعة موانئ أبوظبي

    باكو، 11 أبريل (أذرتاج)

    جرى لقاء عبر الاتصال المرئي بين وزير الاقتصاد ميكائيل جباروف والرئيس التنفيذي العام لمجموعة موانئ أبوظبي محمد جمعة الشامسي.

    أفادت أذرتاج نقلا عن الوزير قوله ان الطرفين ناقشا خلاله آفاق التعاون بين البلدين وامكانيات الاستثمار والاعمال.

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