غرس أكثر من 200 شجرة فاكهة في جدابيك
AzerTAg.az
١١.٠٤.٢٠٢٣ [١٨:٣٠]
باكو، 11 أبريل، أذرتاج
نظمت مدرسة قرية قيزيل قايا بمحافظة جدابيك حملة غرس الأشجار تكريسا "لعام حيدر علييف".
وغرست أسرة المدرسة والتلاميذ خلال الحملة أكثر من 200 شجرة فاكهة.
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