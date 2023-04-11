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    غرس أكثر من 200 شجرة فاكهة في جدابيك

    ١١.٠٤.٢٠٢٣ [١٨:٣٠]
    غرس أكثر من 200 شجرة فاكهة في جدابيك

    باكو، 11 أبريل، أذرتاج

    نظمت مدرسة قرية قيزيل قايا بمحافظة جدابيك حملة غرس الأشجار تكريسا "لعام حيدر علييف".

    وغرست أسرة المدرسة والتلاميذ خلال الحملة أكثر من 200 شجرة فاكهة.

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