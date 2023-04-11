غرس أكثر من 200 شجرة فاكهة في جدابيك

باكو، 11 أبريل، أذرتاج نظمت مدرسة قرية قيزيل قايا بمحافظة جدابيك حملة غرس الأشجار تكريسا "لعام حيدر علييف". وغرست أسرة المدرسة والتلاميذ خلال الحملة أكثر من 200 شجرة فاكهة.

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