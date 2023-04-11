وزارة الدفاع: التوتر الناشب جراء استفزاز أرمينيا مستمر

باكو، 11 أبريل، أذرتاج حالة التوتر الناشبة جراء استفزاز قوات أرمينيا في اتجاه محافظة لاتشين في 11 ابريل اليوم مستمرة. وقالت وزارة الدفاع في بيان إن الجانب المقابل يتكبد بخسائر كبيرة نتيجة لتدابير ضرورية تتخذها وحدات جيش أذربيجان. وسيحاط المجتمع علما بالتطورات لاحقا.

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