الخارجية: استفزازات أرمينيا العسكرية تهدد سلام وأمن المنطقة

باكو، 11 أبريل، أذرتاج

قالت وزارة الدفاع في بيان إن وحدات جيش أرمينيا أطلقت النيران الكثيف من مواقعها في منطقة ديغ السكنية بمحافظة جوروس في 11 أبريل اليوم على مواقع جيش أذربيجان في محافظة لاتشين ونتيجة الاستفزاز المرتكبة من الجانب المقابل سقوط عدد من جنود جيش أذربيجان قتلى وجرحى.

قالت الخارجية في بيان إن حدوث مثل هذه الاستفزازات الأرمينية في ظل دعوات جادة للمباحثات على معاهدة سلام من جانب المجتمع الدولي يدل على أن أرمينيا ليس مهتمة بعملية السلام. وان استفزازات أرمينيا العسكرية المذكورة ترافق لها خطوات وبيانات محرضة سياسية أيضا.

إن الاستفزازات التي تمارسها ضد أذربيجان أرمينيا التي تنقض معايير ومبادئ القانون الدولي تنتهك سلامة أراضي أذربيجان وسيادتها من جهة وتهدد سلام وامن المنطقة تهديدا كبيرا من جهة أخرى.

ويجب أن تندد وتدان أعمال أرمينيا هذه من جانب المجتمع الدولي.

قوات أذربيجان المسلحة تتخذ تدابير ضرورية وستتخذ لاحقا من اجل الحيلولة دون استفزازات أرمينيا.

ونبين مرة أخرى أن أرمينيا هي المسؤولة عن مسؤولية الاستفزازات التي ترتكبها أرمينيا.