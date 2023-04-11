وزارة الدفاع: قوات أرمينيا تستهدف مواقع أذربيجان بقاذفات القنابل والهاون

باكو، 11 أبريل، أذرتاج استهدفت قوات أرمينيا استهدافا مستفزا مواقع جيش أذربيجان في محافظة لاتشين في 11 ابريل اليوم بطلقات نيران مكثفة . قالت وزارة الدفاع في بيان إن وحدات جيش أذربيجان تصد استفزاز أرمينيا. الجانب المقابل يتكبد بخسائر كبيرة نتيجة لتدابير ضرورية تتخذها وحدات جيش أذربيجان. وتستهدف قوات أرمينيا مواقع جيش أذربيجان باستخدام قاذفات القنابل والهاون في الوقت الحاضر. وتتخذ تدابير ضرورية لإسكات نقاط نيران الجانب المقابل. وظروف العملية تحت سيطرة وحدات جيش أذربيجان. وندعو المجتمع لضبط النفس والاعتماد على معلومات رسمية فقط.

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