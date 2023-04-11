رئيس أناما: طهرنا 75 ألف هيكتار من الأراضي الملوثة بالألغام والذخائر غير المتفجرة في قراباغ

باكو، 11 أبريل، أذرتاج

قال رئيس مجلس إدارة وكالة أذربيجان لتطهير الأراضي من الألغام أناما وقار سليمانوف في تصريح له لصحفيين في أغدام المحررة من الاحتلال الأرميني إن محافظة أغدام تنعاش ويجري إعمارها وتنفذ فيها في الوقت الحاضر عمليات تطهير الألغام أيضا ويخطط تطهير 18 ألف هيكتار من الأراضي في هذه المحافظة فترة 2022-2023م من الألغام والذخائر غير المتفجرة.

وأوضح سليمانوف أن أناما قد طهرت على وجه العموم 75 ألف هيكتار من الأراضي من الألغام والذخائر غير المتفجرة إلى اليوم وحيدت جراء ذلك أكثر من 85 ألف لغم وذخيرة غير متفجرة مكتشفة.