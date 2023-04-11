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    سياسة


    ثلاثة شهداء جراء استفزاز أرمينيا على أذربيجان

    ١١.٠٤.٢٠٢٣ [٢٠:٤٦]
    ثلاثة شهداء جراء استفزاز أرمينيا على أذربيجان

    باكو، 11 أبريل، أذرتاج

    قالت وزارة الدفاع في بيان إن وحدات جيش أرمينيا استهدفت الساعة 16.20 من يوم 11 ابريل اليوم من مواقعها في منطقة ديغ السكنية في محافظة جوروس مواقع جيش أذربيجان المتقابلة في أراضي محافظة لاتشين باستخدام الأسلحة كبيرة العيار وقاذفات الهاون والقنابل استهدافا مكثفا.

    وصدت وحدات جيش أذربيجان استفزاز أرمينيا صدا حاسما وأسكتت نقاط نيرانها.

    وخلال تدابير جوابية اتخذتها وحدات جيش أذربيجان تكبدت قوات أرمينيا بخسائر كبيرة.

    وظروف العملية تحت سيطرة جيش أذربيجان في الوقت الحاضر وتسود الاتجاه المذكور حالة استقرار نسبية.

    وسقط ثلاثة جنود من جيش أذربيجان شهداء وهمم ودادي نظامي اوغلو زالوف وايلشاد قابل اوغلو حسنوف وسبوحي جوندوز اوغلو تقييف عند صد استفزاز أرمينيا.

    وتقدم قيادة وزارة الدفاع خالص مواساتها وتعازيها إلى ذوي الجنود الشهداء.

    رحمهم الله.

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