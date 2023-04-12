البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

باكو، 12 أبريل، أذرتاج

نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 12 أبريل نيسان اليوم.

أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي:

العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف

دولار أمريكي USD 1 1.7

بيسو أرجنتيني ARS 1 0.008

أورو EUR 1 1.8575

دولار أسترالي AUD 1 1.1348

روبل بيلاروس BYN 1 0.6735

ريال برازيلي BRL 1 0.3396

درهم إماراتي AED 1 0.4629

راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.0926

كرون دنماركي DKK 1 0.2493

لاري جورجي GEL 1 0.6733

روبي هندي INR 1 0.0207

دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2166

دولار كندا CAD 1 1.2635

دينار الكويت KWD 1 5.5469

رينجيت ماليزي MYR 1 0.3851

بيسو المكسيك MXN 1 0.0935

جنيه مصري EGP 1 0.0550

لاي مولدوفا MDL 1 0.0938

كرون النرويج NOK 1 0.1612

زلوتي بولندا PLN 1 0.3979

تنكه كازاخستان KZT 1 0.0038

سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0194

روبل روسي RUB 1 0.0208

حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.2914

دولار سنغافورة SGD 1 1.2765

ريال السعودية SAR 1 0.4531

سوموني طاجيكستان TJS 1 0.156

دولار تايوان TWD 1 0.0557

ليرة تركيا TRY 1 0.0881

مانات تركمانستان TMT 1 0.4857

غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.046

دولار نيوزيلندا NZD 1 1.0546

كرون التشيك CZK 1 0.0792

يوان الصين CNY 1 0.2468

جنيه بريطاني GBP 1 2.1146

شكل الإسرائيلي ILS 1 0.4648

كرون السويد SEK 1 0.1629

فرنك سويسرا CHF 1 1.8834

وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1283

ليرة لبنان LBP 100 0.0113

ين اليابان JPY 100 1.2708

بيسو تشيلي CLP 100 0.2109

سوم أوزبكستان UZS 100 0.0149

روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0114

ريال إيران IRR 100 0.004