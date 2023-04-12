البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم
AzerTAg.az
باكو، 12 أبريل، أذرتاج
نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 12 أبريل نيسان اليوم.
أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي:
العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف
دولار أمريكي USD 1 1.7
بيسو أرجنتيني ARS 1 0.008
أورو EUR 1 1.8575
دولار أسترالي AUD 1 1.1348
روبل بيلاروس BYN 1 0.6735
ريال برازيلي BRL 1 0.3396
درهم إماراتي AED 1 0.4629
راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.0926
كرون دنماركي DKK 1 0.2493
لاري جورجي GEL 1 0.6733
روبي هندي INR 1 0.0207
دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2166
دولار كندا CAD 1 1.2635
دينار الكويت KWD 1 5.5469
رينجيت ماليزي MYR 1 0.3851
بيسو المكسيك MXN 1 0.0935
جنيه مصري EGP 1 0.0550
لاي مولدوفا MDL 1 0.0938
كرون النرويج NOK 1 0.1612
زلوتي بولندا PLN 1 0.3979
تنكه كازاخستان KZT 1 0.0038
سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0194
روبل روسي RUB 1 0.0208
حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.2914
دولار سنغافورة SGD 1 1.2765
ريال السعودية SAR 1 0.4531
سوموني طاجيكستان TJS 1 0.156
دولار تايوان TWD 1 0.0557
ليرة تركيا TRY 1 0.0881
مانات تركمانستان TMT 1 0.4857
غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.046
دولار نيوزيلندا NZD 1 1.0546
كرون التشيك CZK 1 0.0792
يوان الصين CNY 1 0.2468
جنيه بريطاني GBP 1 2.1146
شكل الإسرائيلي ILS 1 0.4648
كرون السويد SEK 1 0.1629
فرنك سويسرا CHF 1 1.8834
وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1283
ليرة لبنان LBP 100 0.0113
ين اليابان JPY 100 1.2708
بيسو تشيلي CLP 100 0.2109
سوم أوزبكستان UZS 100 0.0149
روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0114
ريال إيران IRR 100 0.004
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