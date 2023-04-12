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    إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من المخدرات من إيران

    ١٢.٠٤.٢٠٢٣ [١٢:٢٦]

    باكو، 12 أبريل، أذرتاج

    قال حرس الحدود في بيان إنه أحبطت محاولة تهريب 5ر24 كغ من المخدرات و2890 عدد من الأقراص المؤثرة عقليا من الميثادون م40 من إيران إلى أذربيجان مساء 11 أبريل.

    ويجري التحقيق في الجريمة.

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