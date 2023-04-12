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    أخبار رسمية


    الرئيس إلهام علييف يلتقي الرئيس الحالي لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي

    ١٢.٠٤.٢٠٢٣ [١٢:١٣]
    الرئيس إلهام علييف يلتقي الرئيس الحالي لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي

    باكو، 12 ابريل، (أذرتاج)

    التقى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف في 12 أبريل وزير خارجية مقدونيا الشمالية والرئيس الحالي لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا بوجار عثماني.

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