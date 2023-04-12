الرئيس إلهام علييف يلتقي الرئيس الحالي لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي
AzerTAg.az
١٢.٠٤.٢٠٢٣ [١٢:١٣]
باكو، 12 ابريل، (أذرتاج)
التقى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف في 12 أبريل وزير خارجية مقدونيا الشمالية والرئيس الحالي لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا بوجار عثماني.
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