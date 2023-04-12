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    فريق العمل المعني بالتخطيط العمراني يعقد اجتماعا في فضولي المحررة من الاحتلال الأرميني

    ١٢.٠٤.٢٠٢٣ [١٤:٤٥‎]

    باكو، 12 أبريل، أذرتاج

    عقد فريق العمل المعني بالتخطيط العمراني لدى مركز الإدارات الناشط في مقر التنسيق للحل المركز للقضايا في أراضي أذربيجان المحررة من الاحتلال الأرميني بالمبنى الإدارية لمطار فضولي الدولي.

    وناقش أعضاء الفريق في الاجتماع أعمال التخطيط والتصميم الخاصة بفعاليات البناء والإنشاء في مدينة فضولي المحررة من الاحتلال الأرميني وتصميم وتخطيط حديقة مركزية وأعمال إعادة البناء والإعمار في قرية دولت يارلي التي تجري إعادة بناؤها بمفهوم القرية الذكية وتصميم وتخطيط شبكة الطرق والشوارع الداخلية في مدينة فضولي وشؤون تموين مناطق سكنية ستتم إعادة تأهيلها وإعمارها في المرحلة الأولى في المحافظة بالطاقة الكهربائية والمياه وإعادة بناء خزان كوندلن شاي للمياه وغيرها من القضايا المنوطة والأعمال المنجزة إلى اليوم.

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    فريق العمل المعني بالتخطيط العمراني يعقد اجتماعا في فضولي المحررة من الاحتلال الأرميني فريق العمل المعني بالتخطيط العمراني يعقد اجتماعا في فضولي المحررة من الاحتلال الأرميني فريق العمل المعني بالتخطيط العمراني يعقد اجتماعا في فضولي المحررة من الاحتلال الأرميني فريق العمل المعني بالتخطيط العمراني يعقد اجتماعا في فضولي المحررة من الاحتلال الأرميني فريق العمل المعني بالتخطيط العمراني يعقد اجتماعا في فضولي المحررة من الاحتلال الأرميني فريق العمل المعني بالتخطيط العمراني يعقد اجتماعا في فضولي المحررة من الاحتلال الأرميني فريق العمل المعني بالتخطيط العمراني يعقد اجتماعا في فضولي المحررة من الاحتلال الأرميني فريق العمل المعني بالتخطيط العمراني يعقد اجتماعا في فضولي المحررة من الاحتلال الأرميني فريق العمل المعني بالتخطيط العمراني يعقد اجتماعا في فضولي المحررة من الاحتلال الأرميني فريق العمل المعني بالتخطيط العمراني يعقد اجتماعا في فضولي المحررة من الاحتلال الأرميني فريق العمل المعني بالتخطيط العمراني يعقد اجتماعا في فضولي المحررة من الاحتلال الأرميني فريق العمل المعني بالتخطيط العمراني يعقد اجتماعا في فضولي المحررة من الاحتلال الأرميني فريق العمل المعني بالتخطيط العمراني يعقد اجتماعا في فضولي المحررة من الاحتلال الأرميني فريق العمل المعني بالتخطيط العمراني يعقد اجتماعا في فضولي المحررة من الاحتلال الأرميني فريق العمل المعني بالتخطيط العمراني يعقد اجتماعا في فضولي المحررة من الاحتلال الأرميني فريق العمل المعني بالتخطيط العمراني يعقد اجتماعا في فضولي المحررة من الاحتلال الأرميني فريق العمل المعني بالتخطيط العمراني يعقد اجتماعا في فضولي المحررة من الاحتلال الأرميني فريق العمل المعني بالتخطيط العمراني يعقد اجتماعا في فضولي المحررة من الاحتلال الأرميني فريق العمل المعني بالتخطيط العمراني يعقد اجتماعا في فضولي المحررة من الاحتلال الأرميني فريق العمل المعني بالتخطيط العمراني يعقد اجتماعا في فضولي المحررة من الاحتلال الأرميني