بويار عثماني: منظمة الأمن والتعاون في أوروبا قد تساهم في إزالة الألغام والميناء الأخضر ومشاريع أخرى في أذربيجان

باكو، 12 أبريل، (أذرتاج)

يمكن لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا المساهمة في إزالة الألغام والميناء الأخضر وغيرها من المشاريع العملية في أذربيجان.

أفادت وكالة أذرتاج أن هذه الكلمات قالها الرئيس الحالي لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا بويار عثماني في لقائه مع رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف.

وأشار بويار عثماني إلى أن مقدونيا الشمالية تبنت مفهوم "كل شيء للناس" في إطار رئاسة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا وعملت على تنفيذ سياسة موجهة نحو الناس خلال عملية الرئاسة.

وأعطى رئيس منظمة الأمن والتعاون في أوروبا معلومات عن المشاريع المنفذة في ظروف ما بعد الصراع في البلاد والمنطقة، مشددا على أن مقدونيا الشمالية مستعدة لتقاسم الخبرة المكتسبة في هذا الصدد مع منطقة جنوب القوقاز