بوجار عثماني: نثق في تحقيق السلام بين أذربيجان وأرمينيا

باكو، 12 أبريل، (أذرتاج)

يجب تحقيق السلام بين أرمينيا وأذربيجان في أسرع وقت ممكن. نريد ضمان تعاون قائم على السلام في المنطقة.

أفادت وكالة أذرتاج أن هذه الكلمات قالها وزير خارجية مقدونيا الشمالية والرئيس الحالي لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا بوجار عثماني في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بيراموف في 12 أبريل.

قال بوجار عثماني إن منظمة الأمن والتعاون في أوروبا لها دور مهم في العالم وإن الهدف الرئيسي للمنظمة هو المساهمة في ضمان الاستقرار في أوروبا وعدد من المجالات من أجل إرساء الأمن الدولي. وأضاف: "من المهم تحقيق هذه القيم. ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا لديها خبرة ذات صلة لدعم أذربيجان في جميع المعايير. شعارنا هو "كل شيء للناس". يجب إيجاد حلول سلمية شاملة للنزاعات. نحن نثق في تحقيق السلام بين أذربيجان وأرمينيا. ونعلم أن الصراع يخلق مشاكل ضخمة. أظهرت تجربة مقدونيا الشمالية أنه يمكن حل جميع الحروب من خلال الحوار. إن بناء الثقة وإجراء المفاوضات قد يجلب الهدوء إلى ساحة المعركة".

كما قال الرئيس الحالي لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا إن العلاقات الثنائية تتطور بشكل إيجابي بينما ستشهد العلاقات التجارية مع أذربيجان نموا اكثر.