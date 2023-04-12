الرئيس إلهام علييف: مفهوم المصالحة العرقية في منطقة البلقان قد يهم جنوب القوقاز أيضا
AzerTAg.az
١٢.٠٤.٢٠٢٣ [١٥:٤٢]
باكو، 12 أبريل، أذرتاج
قال رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف في استقباله في 12 أبريل وزير خارجية مقدونيا الشمالية الرئيس الحالي لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا بوجار عثماني إن خبرة مفهوم المصالحة العرقية وإعادة التكامل وانشاء مجتمع تكاملي في مقدونيا الشمالية ومنطقة البلقان عموما قد يهم جنوب القوقاز أيضا.
استذكر الرئيس علييف ان أذربيجان تقدمت باقتراح عقد لقاء ثلاثي بين بلدان جنوب القوقاز الثلاثة ، قائلا إن عملية السلام بين أرمينيا وأذربيجان تنفذ في الوقت الحاضر في اتجاهين. وقد تقدمت أذربيجان باقتراحات حول تنظيم لقاءات في باكو سعيا إلى تحقيق اتصالات مباشرة مع السكان الأرمن من منطقة قراباغ الاقتصادية الأذربيجانية.
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