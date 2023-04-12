الرئيس إلهام علييف: الحادث الواقع في الحدود استفزاز مخطط من قبل أرمينيا

باكو، 12 أبريل، أذرتاج

قال رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف في استقباله في 12 أبريل وزير خارجية مقدونيا الشمالية الرئيس الحالي لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا بوجار عثماني إن أذربيجان عيّنت ممثلا خاصا في منطقة قراباغ الاقتصادية والسكان الأرمن مدعوون لزيارة باكو من اجل مناقشة إعادة الدمج وكذلك مختلف مشاريع البنية التحتية.

وأبلغ الرئيس علييف اجراء مباحثات بين أرمينيا وأذربيجان على الأساس الثنائي حول معاهدة سلام وتطبيع العلاقات.

وتناول الرئيس علييف الحادث الواقع عند الحدود بين ارمينيا وأذربيجان امس، مشددا على أن ذلك استفزاز مرتكب من قبل أرمينيا.