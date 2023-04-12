اصابة راعي الغنم بجروح اثر انفجار لغم أرميني في محافظة لاتشين
AzerTAg.az
١٢.٠٤.٢٠٢٣ [١٥:٤٥]
باكو، 12 أبريل، (أذرتاج)
سقط راعي الغنم اثر انفجار لغم مضاد للمشاة زرعته قوات الاحتلال الأرمينية في قرية سوس لمحافظة لاتشين في 12 أبريل.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع ان راميل عزيزوف من مواليد 2001 أصيب في ساقه. تم نقله إلى المستشفى من قبل افراد الشرطة في المنطقة.
يجري التحقيق في الحادث.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
١٢.٠٤.٢٠٢٣ [١٣:٣٨]
١٢.٠٤.٢٠٢٣ [١٢:٢٦]
١٠.٠٤.٢٠٢٣ [١٢:٥٩]
٠٨.٠٤.٢٠٢٣ [١٦:٢٩]
١٢.٠٤.٢٠٢٣ [١٦:٤٣]
١٢.٠٤.٢٠٢٣ [١٦:٢٣]
١٢.٠٤.٢٠٢٣ [١٦:١٢]
١٢.٠٤.٢٠٢٣ [١٥:٤٩]
١٢.٠٤.٢٠٢٣ [١٢:٣٦]
١٢.٠٤.٢٠٢٣ [١٠:٢٨]
١١.٠٤.٢٠٢٣ [١٧:٤٣]
١١.٠٤.٢٠٢٣ [١٧:٤١]
٠٦.٠٤.٢٠٢٣ [١٨:٤٣]
٠٦.٠٤.٢٠٢٣ [١٥:٥٦]
٠٤.٠٤.٢٠٢٣ [١٥:٥٤]
٠٤.٠٤.٢٠٢٣ [١١:٣٤]
١٠.٠٤.٢٠٢٣ [١٧:٤٧]
٠٧.٠٤.٢٠٢٣ [١٥:٥٥]
٠٧.٠٤.٢٠٢٣ [١٥:١٦]
٠٧.٠٤.٢٠٢٣ [١١:٢٢]
٠٦.٠٤.٢٠٢٣ [١٩:٥٤]
٠٢.٠٢.٢٠٢٣ [١٧:٤٨]
١٧.٠١.٢٠٢٣ [١٥:٤١]
١٤.٠١.٢٠٢٣ [١٦:٤٨]
١١.٠٤.٢٠٢٣ [١٧:٤١]
١١.٠٤.٢٠٢٣ [١٧:١٨]
١٠.٠٤.٢٠٢٣ [١٧:١١]
١٠.٠٤.٢٠٢٣ [١٧:٠٥]
١٢.٠٤.٢٠٢٣ [١٤:٣٥]
١٠.٠٤.٢٠٢٣ [١٥:٥٥]
٠٨.٠٤.٢٠٢٣ [١٦:٥٩]
٠٧.٠٤.٢٠٢٣ [١٧:١٢]
١٢.٠٤.٢٠٢٣ [١٥:٤٥]
١٢.٠٤.٢٠٢٣ [١٣:٣٨]
١٢.٠٤.٢٠٢٣ [١٢:٢٦]
١٢.٠٤.٢٠٢٣ [١٠:٤٩]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك