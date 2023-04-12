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    اصابة راعي الغنم بجروح اثر انفجار لغم أرميني في محافظة لاتشين

    ١٢.٠٤.٢٠٢٣ [١٥‎:٤٥‎]
    اصابة راعي الغنم بجروح اثر انفجار لغم أرميني في محافظة لاتشين

    باكو، 12 أبريل، (أذرتاج)

    سقط راعي الغنم اثر انفجار لغم مضاد للمشاة زرعته قوات الاحتلال الأرمينية في قرية سوس لمحافظة لاتشين في 12 أبريل.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع ان راميل عزيزوف من مواليد 2001 أصيب في ساقه. تم نقله إلى المستشفى من قبل افراد الشرطة في المنطقة.

    يجري التحقيق في الحادث.

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