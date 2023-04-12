  • الرئيسية
    • / سياسة

    سياسة


    وزيرا خارجية أذربيجان وتركيا يبحثان الوضع الإقليمي

    ١٢.٠٤.٢٠٢٣ [١٦:١٢]
    وزيرا خارجية أذربيجان وتركيا يبحثان الوضع الإقليمي

    باكو، 12 أبريل (أذرتاج)

    جرى اتصال هاتفي بين وزير خارجية أذربيجان جيهون بايراموف ووزير خارجية تركيا مولود تشاووش اوغلو في 12 ابريل.

    أفادت أذرتاج ان وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، قدم تعازيه لنظيره الأذربيجاني جيهون بايراموف، في مقتل 3 من جنود بلاده إثر اشتباكات حدودية مع أرمينيا في 11 أبريل.

    وأكد الوزير التركي على تضامن تركيا والشعب التركي مع أذربيجان دائما.

    كذلك ناقش الطرفان خلال المكالمة الهاتفية مسائل التعاون الثنائي والمتعدد الجوانب بين أذربيجان وتركيا، والوضع الإقليمي الحالي.

    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٢.٠٤.٢٠٢٣ [١٦:٤٣]
    وزير الشؤون الخارجية: إذا استمرت اعتداءات أرمينيا، فإن ردنا سيكون قاسيًا جدًا عليها
    ١٢.٠٤.٢٠٢٣ [١٦:٢٣]
    26 مركبة تموين خاصة بقوات حفظ السلام الروسية تمر عبر طريق لاتشين وخانكندي بدون مانع
    ١٢.٠٤.٢٠٢٣ [١٥‎:٤٩]
    الرئيس إلهام علييف: الحادث الواقع في الحدود استفزاز مخطط من قبل أرمينيا
    ١٢.٠٤.٢٠٢٣ [١٥‎:٤٢]
    بوجار عثماني: نثق في تحقيق السلام بين أذربيجان وأرمينيا