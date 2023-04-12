وزيرا خارجية أذربيجان وتركيا يبحثان الوضع الإقليمي

باكو، 12 أبريل (أذرتاج)

جرى اتصال هاتفي بين وزير خارجية أذربيجان جيهون بايراموف ووزير خارجية تركيا مولود تشاووش اوغلو في 12 ابريل.

أفادت أذرتاج ان وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، قدم تعازيه لنظيره الأذربيجاني جيهون بايراموف، في مقتل 3 من جنود بلاده إثر اشتباكات حدودية مع أرمينيا في 11 أبريل.

وأكد الوزير التركي على تضامن تركيا والشعب التركي مع أذربيجان دائما.

كذلك ناقش الطرفان خلال المكالمة الهاتفية مسائل التعاون الثنائي والمتعدد الجوانب بين أذربيجان وتركيا، والوضع الإقليمي الحالي.