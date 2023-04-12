  • الرئيسية
    • / أقاليم

    أقاليم


    اول مجموعة من النازحين يعودون الى مدينة فضولي عام 2024

    ١٢.٠٤.٢٠٢٣ [١٦:١٨]
    اول مجموعة من النازحين يعودون الى مدينة فضولي عام 2024

    باكو، 12 أبريل (أذرتاج)

    قال النائب الأول لرئيس لجنة العمران والبناء نامق همتوف ان أول مجموعة من النازحين سيعودون الى مدينة فضولي المحررة من الاحتلال عام 2024.

    قال في تصريح صحفي له في مطار فضولي الدولي انه يخطط في المرحلة الأولى إعادة إسكان 3000 شخص في حوالي 846 شقة جاري انشاؤها.

    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٢.٠٤.٢٠٢٣ [١٤:٤٥‎]
    فريق العمل المعني بالتخطيط العمراني يعقد اجتماعا في فضولي المحررة من الاحتلال الأرميني
    ١١.٠٤.٢٠٢٣ [١٩:٥‎٧]
    رئيس أناما: طهرنا 75 ألف هيكتار من الأراضي الملوثة بالألغام والذخائر غير المتفجرة في قراباغ
    ١١.٠٤.٢٠٢٣ [١٨:٣٠]
    غرس أكثر من 200 شجرة فاكهة في جدابيك
    ١١.٠٤.٢٠٢٣ [١٠:٠٠]
    قرية تولاه دارا لمحافظة كلبجار المحررة من الاحتلال (صور)