اول مجموعة من النازحين يعودون الى مدينة فضولي عام 2024
AzerTAg.az
١٢.٠٤.٢٠٢٣ [١٦:١٨]
باكو، 12 أبريل (أذرتاج)
قال النائب الأول لرئيس لجنة العمران والبناء نامق همتوف ان أول مجموعة من النازحين سيعودون الى مدينة فضولي المحررة من الاحتلال عام 2024.
قال في تصريح صحفي له في مطار فضولي الدولي انه يخطط في المرحلة الأولى إعادة إسكان 3000 شخص في حوالي 846 شقة جاري انشاؤها.
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