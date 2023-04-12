وزير الشؤون الخارجية: إذا استمرت اعتداءات أرمينيا، فإن ردنا سيكون قاسيًا جدًا عليها
AzerTAg.az
١٢.٠٤.٢٠٢٣ [١٦:٤٣]
باكو، 12 أبريل (أذرتاج)
كانت واقعة أمس عملية اعتداء مخططة. يشير وجود جنود أرمن في تلك المنطقة إلى وجود خطة مدروسة.
أفادت وكالة أذرتاج أن هذه الكلمات صرح بها وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بايراموف في مؤتمر صحفي مشترك عُقد في 12 أبريل مع وزير الشؤون الخارجية لجمهورية مقدونيا الشمالية والرئيس الحالي لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا بوجار عثماني.
أشار جيهون بايراموف إلى أن عودة السكان النازحين الى لاتشين تخطط في عام 2023. لكن تهديد الألغام والإجراءات الأخرى تمنع من عودتهم. إذا استمرت اعتداءات أرمينيا، فإن ردنا سيكون قاسيًا جدًا عليها. تم التأكيد على أن أذربيجان أعلنت ان لا بديل للعملية السلمية.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
١٢.٠٤.٢٠٢٣ [١٦:٢٣]
١٢.٠٤.٢٠٢٣ [١٦:١٢]
١٢.٠٤.٢٠٢٣ [١٥:٤٩]
١٢.٠٤.٢٠٢٣ [١٥:٤٢]
١٢.٠٤.٢٠٢٣ [١٦:٤٣]
١٢.٠٤.٢٠٢٣ [١٦:٢٣]
١٢.٠٤.٢٠٢٣ [١٦:١٢]
١٢.٠٤.٢٠٢٣ [١٥:٤٩]
١٢.٠٤.٢٠٢٣ [١٢:٣٦]
١٢.٠٤.٢٠٢٣ [١٠:٢٨]
١١.٠٤.٢٠٢٣ [١٧:٤٣]
١١.٠٤.٢٠٢٣ [١٧:٤١]
٠٦.٠٤.٢٠٢٣ [١٨:٤٣]
٠٦.٠٤.٢٠٢٣ [١٥:٥٦]
٠٤.٠٤.٢٠٢٣ [١٥:٥٤]
٠٤.٠٤.٢٠٢٣ [١١:٣٤]
١٠.٠٤.٢٠٢٣ [١٧:٤٧]
٠٧.٠٤.٢٠٢٣ [١٥:٥٥]
٠٧.٠٤.٢٠٢٣ [١٥:١٦]
٠٧.٠٤.٢٠٢٣ [١١:٢٢]
٠٦.٠٤.٢٠٢٣ [١٩:٥٤]
٠٢.٠٢.٢٠٢٣ [١٧:٤٨]
١٧.٠١.٢٠٢٣ [١٥:٤١]
١٤.٠١.٢٠٢٣ [١٦:٤٨]
١١.٠٤.٢٠٢٣ [١٧:٤١]
١١.٠٤.٢٠٢٣ [١٧:١٨]
١٠.٠٤.٢٠٢٣ [١٧:١١]
١٠.٠٤.٢٠٢٣ [١٧:٠٥]
١٢.٠٤.٢٠٢٣ [١٤:٣٥]
١٠.٠٤.٢٠٢٣ [١٥:٥٥]
٠٨.٠٤.٢٠٢٣ [١٦:٥٩]
٠٧.٠٤.٢٠٢٣ [١٧:١٢]
١٢.٠٤.٢٠٢٣ [١٥:٤٥]
١٢.٠٤.٢٠٢٣ [١٣:٣٨]
١٢.٠٤.٢٠٢٣ [١٢:٢٦]
١٢.٠٤.٢٠٢٣ [١٠:٤٩]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك