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    وزير الشؤون الخارجية: إذا استمرت اعتداءات أرمينيا، فإن ردنا سيكون قاسيًا جدًا عليها

    ١٢.٠٤.٢٠٢٣ [١٦:٤٣]
    وزير الشؤون الخارجية: إذا استمرت اعتداءات أرمينيا، فإن ردنا سيكون قاسيًا جدًا عليها

    باكو، 12 أبريل (أذرتاج)

    كانت واقعة أمس عملية اعتداء مخططة. يشير وجود جنود أرمن في تلك المنطقة إلى وجود خطة مدروسة.

    أفادت وكالة أذرتاج أن هذه الكلمات صرح بها وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بايراموف في مؤتمر صحفي مشترك عُقد في 12 أبريل مع وزير الشؤون الخارجية لجمهورية مقدونيا الشمالية والرئيس الحالي لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا بوجار عثماني.

    أشار جيهون بايراموف إلى أن عودة السكان النازحين الى لاتشين تخطط في عام 2023. لكن تهديد الألغام والإجراءات الأخرى تمنع من عودتهم. إذا استمرت اعتداءات أرمينيا، فإن ردنا سيكون قاسيًا جدًا عليها. تم التأكيد على أن أذربيجان أعلنت ان لا بديل للعملية السلمية.

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