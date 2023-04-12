أذربيجان: 108 إصابة بكورونا في 12 أبريل

باكو، 12 ابريل، (اذرتاج)

سجلت 108 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في أذربيجان و96 حالة تعافي وحالة وفاة نتيجة الإصابة بالفيروس خلال 12 أبريل.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 830 ألف و531 حالة إصابة في البلد الى الآن وتعافى 819 ألف و851 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 10 آلاف و199 مريض منهم ويستمر علاج 481 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الإصابة الجديدة خلال اليوم الأخير 1548 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية عامة الى الحين 7 ملايين و572 ألف و70 فحصا طبيا.