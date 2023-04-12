أذربيجان: تطعيم 147 جرعة من لقاح كورونا في 12 أبريل

باكو، 12 ابريل، (اذرتاج)

قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 147 جرعة من لقاح كورونا تم تطعيمها في أذربيجان في 12 أبريل.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لمجلس الوزراء أن 89 شخصا تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الأولى و20 شخصا تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الثانية فيما تلقى 34 شخصا الجرعة الثالثة و4 أشخاص جرعة تنشيطية من لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بعد نتيجة إيجابية للفحص.

ويبلغ عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد 13 مليونا و957 الف و780 جرعة ضد فيروس كورونا المستجد ومنهم 5 ملايين و409 ألف و131 شخص تم تطعيمهم في المرحلة الأولى و4 ملايين و880 ألف و251 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية و3 ملايين و402 ألف و360 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثالثة و266 الف و38 شخصا تلقوا اللقاح التنشيطية بعد نتيجة إيجابية.