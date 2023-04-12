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    أقاليم


    ممثل رسمي: انشاء 18 مبنى في اول حي سكني في مدينة فضولي يستكمل في سبتمبر

    ١٢.٠٤.٢٠٢٣ [١٧:٢١]
    ممثل رسمي: انشاء 18 مبنى في اول حي سكني في مدينة فضولي يستكمل في سبتمبر

    باكو، 12 أبريل (أذرتاج)

    صرّح الممثل الرسمي، إيمين حسينوف، بأنّ كازاخستان الشقيقة تنشئ مركزًا يدعى "كورمان غازي" لتنمية الإبداع لدى الأطفال في مدينة فضولي، كما يتمّ إنشاء مدرسة تستوعب 960 طالبًا في المدينة من قبل أوزبكستان الشقيقة. ويجري العمل على هذه المشاريع بخطى سريعة، ومن المتوقّع أن يكتمل بناء المدرسة في شهر سبتمبر من هذا العام.

    وأضاف حسينوف أنّ الأعمال مستمرة على قدمٍ وساق في إنشاء أول حيّ سكني مؤلف من 38 مبنى في المدينة، ويتوقّع أن تنتهي هذه الأعمال بنهاية هذا العام، كما يجري العمل على إنشاء 18 مبنى إضافي في شهر سبتمبر. وتتواصل أيضًا أعمال ترميم وإعادة بناء خزانات المياه "كوندالانتشاي 1" و"كوندالانتشاي 2" و"اشاغي كوندالانتشاي" في المحافظة، ومن المتوقع الانتهاء من هذه المشاريع بنهاية هذه السنة.

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