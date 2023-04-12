باكو تستضيف أسبوع الطاقة اهم حدث متعلق بالطاقة في منطقة بحر الخزر بمشاركة اكثر من 164 شركة عالمية، منها عربية وأوروبية

باكو، 12 أبريل (أذرتاج)

ستستضيف باكو عاصمة أذربيجان أسبوع الطاقة اهم حدث مكرس للطاقة في منطقة بحر الخزر من 31 مايو إلى 3 يونيو.

في إطار أسبوع الطاقة في باكو، سينظم المعرض الدولي الـ28 للنفط والغاز في بحر الخزر - "كاسبيان أويل و غاز"، والمعرض الدولي الـ11 للطاقة والطاقة الخضراء في بحر الخزر "كاسبيان باور"، ومنتدى باكو الـ28 للطاقة.

وفقًا لوكالة أذرتاج للأنباء، أكد أكثر من 164 شركة من أذربيجان والولايات المتحدة وألمانيا وبيلاروس والإمارات العربية المتحدة وبريطانيا العظمى والصين وفنلندا وفرنسا وجورجيا وإسبانيا وإسرائيل وسويسرا وإيطاليا وكندا والكويت وكازاخستان وموناكو وندرلاند والنرويج وأوزبكستان ورومانيا وروسيا وصربيا والمملكة العربية السعودية وسنغافورة وتايلاند وتركيا وأوكرانيا واليابان مشاركتهم في الأحداث التي ستعقد ضمن إطار أسبوع الطاقة في باكو. سينظم معرضا "كاسبيان أويل آند غاز" و "كاسبيان باور" في مركز باكو للمعارض، في حين يُعقد منتدى الطاقة في مركز كونجرس الذي تم بناؤه وفقًا للمفهوم الصديق للبيئة.

سيتم مناقشة موضوعات مهمة متعلقة بمشاريع النفط والغاز الرئيسية في منطقة بحر الخزر وضمان الأمن الطاقوي في معرض "Caspian Oil & Gas". سيتم مناقشة الإنتاج ونقل النفط والغاز والمواد الأولية، وكذلك تأمين نظام الأمن لخطوط الأنابيب ومعالجة النفط والغاز وأعمال البناء والتركيب في قطاع الطاقة والتكنولوجيا الابتكارية والخدمات المالية والقانونية والصناعة الكيميائية وما إلى ذلك.

سيتم تنظيم حدث آخر بنفس التوقيت مع "Caspian Oil & Gas" وهو معرض "Caspian Power" للطاقة والطاقة المتجددة في منطقة بحر الخزر. سيتم التركيز على تطوير واستخدام مصادر الطاقة والابتكارات في هذا المجال وعرض الشركات المحلية والدولية المشاركة. ستناقش موضوعات مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وطاقة المياه الجوفية والطاقة الحرارية والطاقة النووية والمركبات الكهربائية والتكنولوجيا الموفرة للطاقة والموارد وغيرها.

سينتهي موسم المعارض الصيفية بعقد منتدى باكو للطاقة. ستناقش فيه مسائل الطاقة الضرورية لأذربيجان ومنطقة بحر الخزر على السواء. من المتوقع ان يحضر المنتدى أكثر من 600 ممثل. سيركز المنتدى على مناقشة موضوعات أمثال امن الطاقة العالمي في عصر تحول الطاقة ودور قطاع الطاقة الاذربيجاني في امن الطاقة الأوروبي وتوازن الطاقة وسبل تسريع تحول الطاقة في فترة ازمة الطاقة، فضلا عن مواضيع الحياد الصفري لانبعاثات الكربون وبرنامج Zero Waste. (صفر نفايات) سيطبق هذا البرنامج لأول مرة اثناء المنتدى.

ينظم أسبوع باكو للطاقة بدعم من وزوارة الطاقة الأذربيجانية وشركة البترول الحكومية الأذربيجانية سوكار وبرعاية شركات سوكار وAbu Dhabi Port, ACWA Power, Ansaldo Energia, AZEL SYSTEMS, Azeri M-I Drilling Fluids, AZFEN, Baku Steel Company, bp, Caspian Drilling Company, Caspian Marine Services, Equinor, EP Absheron, Global Energy Azerbaijan, GL, Inpex, KOLIN Construction, MASDAR, Tekfen, TotalEnergies, Turkish Petroleum, Uniper, Ural Steel.

ومجموعة Boston Consulting هي الشريك الفكري لأسبوع باكو للطاقة. ستقدم شركة Improtex Motors في المنتدى سيارة كهربائية جديدة.

بين الجهات المنظمة للحدث الدولي شركات Iteca Caspian, Caspian Event Oraganisers وشركائهما الدوليين CEM FZ LLC, ICA Events.