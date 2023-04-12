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    أقاليم


    يخطط استكمال اعمال انشاء 5678 بيت في محافظة فضولي حتى عام 2026

    ١٢.٠٤.٢٠٢٣ [١٨:٣٤]
    يخطط استكمال اعمال انشاء 5678 بيت في محافظة فضولي حتى عام 2026

    باكو، 12 أبريل (أذرتاج)

    قال النائب الأول لرئيس لجنة العمران والبناء نامق همتوف انه من المتوقع استكمال انشاء 5678 بيت منها 3352 بيت فردي و2326 شقة في محافظة فضولي الى حلول عام 2026.

    أفادت أذرتاج انه سيُنشأ 399 بيت عام 2023 و447 بيت عام 2024 و 2317 بيت عام 2025 و2515 بيت عام 2026. سيتم إعادة توطين اول دفعة من النازحين في المجمع السكني المكون من 846 شقة بحلول عام 2024. سيتم إعادة إسكان 21593 شخص في البيوت التي ستنشأ اجماليا، بما في ذلك، 8009 شخص في مدينة فضولي.

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