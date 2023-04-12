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    بحث توسيع التعاون مع الشركات الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية

    ١٢.٠٤.٢٠٢٣ [١٨:٥‎١]
    بحث توسيع التعاون مع الشركات الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية

    باكو، 12 أبريل، (أذرتاج)

    عقد اجتماع بين رئيس مجلس إدارة وكالة تنمية الأعمال الصغيرة والمتوسطة (كوبيا) أورخان محمدوف ورئيس الإدارة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بالمملكة العربية السعودية (منشآت) سامي إبراهيم الحسيني.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن كوبيا انه تم خلال الاجتماع تبادل وجهات النظر حول توسيع التعاون بين الشركات الصغيرة والمتوسطة وشبكات الأعمال في كلا البلدين ودور الشركات الصغيرة والمتوسطة في تطوير العلاقات التجارية والاستثمار في أذربيجان ودعم الوكالة لرجال الأعمال الأجانب في هذا المجال.

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