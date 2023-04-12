بحث تطوير العلاقات الاقتصادية مع البوسنة والهرسك

باكو، 12 أبريل، (اذرتاج)

قال وزير الاقتصاد الاذربيجاني ميكائيل جباروف انه بحث مع رئيسة مجلس وزراء البوسنة والهرسك السيدة بورجانا كريستو سبلَ تطوير العلاقات الاقتصادية بين اذربيجان والبوسنة والهرسك.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن الوزير قوله: "بناء على تعليمات من رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف، نقوم بزيارة عمل إلى البوسنة والهرسك. وشددنا على تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين خلال لقائي مع رئيسة مجلس وزراء البوسنة والهرسك السيدة بورجانا كريستو وبحثنا البيئة المواتية للاستثمارات الأجنبية وفرص التعاون المحتملة في أذربيجان".