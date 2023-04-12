الرئيس إلهام علييف: أذربيجان تتطلع الى التعاون الفعلي مع منظمة الامن والتعاون الأوروبي

باكو، 12 أبريل (أذرتاج)

تتطلع أذربيجان الى التعاون الفعلي مع منظمة الامن والتعاون الأوروبي.

أفادت أذرتاج ان هذه الكلمات قالها الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في حديثه مع رئيس منظمة الامن والتعاون الأوروبي بوجار عثماني.

تحدث الرئيس عن إمكانية استعراض التعاون مع المنظمة حول الأنهار العابرة للحدود وإزالة الألغام والموانئ الخضراء وتنفيذ مشاريع التعاون الفعلي والبراغماتي في مسألة الممر الأوسط.