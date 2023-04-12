قطر للطاقة تحول إلى سينوبك الصينية 5 بالمئة من حصتها في مشروع توسعة حقل الشمال الشرقي

باكو، 12 أبريل (أذرتاج)

وقعت "قطر للطاقة" اليوم، اتفاقية شراكة مع مؤسسة الصين للبتروكيماويات "سينوبك" في مشروع توسعة حقل الشمال الشرقي، والذي يُعد أكبر مشروع منفرد في تاريخ صناعة الغاز الطبيعي المسال.

وبموجب هذه الاتفاقية، ستحوّل قطر للطاقة إلى سينوبك حصة تبلغ 5 بالمئة مما يعادل خط إنتاج واحد من المشروع بسعة 8 ملايين طن سنوياً مع المحافظة على حصص الشركاء الآخرين دون تغيير، حسبما أفادت وكالة الانباء القطرية.

وتمثل هذه الاتفاقية علامة فارقة بدخول سينوبك كشريك في إحدى الشركات المشتركة المالكة لمشروع تطوير حقل الشمال الشرقي، والذي يعتبر أحد أهم المشاريع في صناعة الغاز الطبيعي المسال العالمية.

ووقع الاتفاقية كل من سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة، والدكتور ما يونغ شينغ رئيس مجلس إدارة سينوبك، وذلك في حفل أقيم اليوم في المقر الرئيسي لقطر للطاقة بحضور عدد من كبار المسؤولين من الشركتين، وفق ما نشرت الوكالة.

وقال سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي، إن جمهورية الصين الشعبية تُعد واحدة من أهم أسواق الغاز في العالم، وسوقاً رئيسية لمنتجات الطاقة القطرية، وأضاف "أن حدث اليوم يسلط الضوء على التزام قطر للطاقة بتعزيز علاقاتها مع مستهلكي الغاز الطبيعي المسال الرئيسيين، مع إعطاء الأفضلية للشراكات الاستراتيجية طويلة الأجل وتحقيق التوافق في المصالح مع شركاء بقدرات عالمية من الصين تمثلهم سينوبك هنا اليوم".

وفي إشارة إلى الاتفاقية التي وقعها الجانبان في شهر نوفمبر 2022 لتوريد أربعة ملايين طن سنوياً من الغاز الطبيعي المسال من مشروع توسعة حقل الشمال الشرقي، قال سعادة الوزير الكعبي: "لم تكن تلك أول اتفاقية بيع وشراء للغاز الطبيعي المسال من مشروع توسعة حقل الشمال الشرقي يتم توقيعها والإعلان عنها فقط، بل هي أيضاً الاتفاقية الأطول من نوعها في تاريخ صناعة الغاز الطبيعي المسال واليوم تنضم شركة سينوبك إلى عائلة الغاز الطبيعي المسال في قطر كأول شريك آسيوي في مشروع توسعة حقل الشمال الشرقي.

وتابع سعادته "أن توقيع الاتفاقية مع سينوبك، يشكل علامة فارقة جديدة في العلاقات الثنائية المتميزة بين جمهورية الصين الشعبية ودولة قطر، وبهذه المناسبة أود أن أشكر جميع أفراد فرق العمل في سينوبك وقطر للطاقة على جهودهم الكبيرة التي أثمرت توقيع هذه الاتفاقية الهامة".

من جانبه، قال الدكتور ما يونغ شينع، رئيس مجلس إدارة سينوبك، "إن الاتفاقية تعتبر اليوم خطوة ملموسة للمضي قدماً بما تم الاتفاق عليه بين البلدين بتعزيز الشراكة بين سينوبك وقطر للطاقة".. مؤكدا أنها علامة فارقة أخرى بعد توقيع اتفاقية بيع وشراء الغاز الطبيعي المسال طويلة الأجل من مشروع توسعة حقل الشمال الشرقي في نوفمبر 2022، وهي كذلك دلالة على التعاون المتكامل الذي حققته الشركتان في مشروع توسعة حقل الشمال الشرقي.

وأضاف الدكتور ما يونغ يتميز التعاون في مجال الطاقة بين الصين وقطر بتكامل طبيعي، حيث تُعد قطر للطاقة إحدى الشركات الرائدة في إنتاج الغاز الطبيعي المسال في العالم وأحد أهم شركاء سينوبك، وسيساعد تعاون قطر للطاقة مع سينوبك على تحسين هيكل استهلاك الطاقة في الصين وتعزيز أمن واستقرار وموثوقية إمدادات الطاقة النظيفة.. معربا عن أمله بأن تستمر الشركتان في استكشاف فرص تعاون جديدة في مجال الغاز الطبيعي المسال بناءً على الأساس المتين بينهما، وأن تزيدا من توسيع مجالات التعاون لتحقيق المنفعة المتبادلة والنتائج المريحة للجانبين.

يُذكر أن هذا هو الإعلان الأول من نوعه بعد مجموعة إعلانات لاختيار شركاء مشروع توسعة حقل الشمال الشرقي، الذي تبلغ قيمته 28.75 مليار دولار، والذي سيرفع طاقة إنتاج دولة قطر من الغاز الطبيعي المسال من 77 مليون طن سنوياً إلى 110 ملايين طن سنوياً.