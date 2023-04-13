زلزال في محافظة إسماعيلي
AzerTAg.az
١٣.٠٤.٢٠٢٣ [١٠:٤٥]
باكو، 13 أبريل، (اذرتاج)
وقع زلزال في محافظة إسماعيلي الأذربيجانية اليوم في الساعة 01:38 بالتوقيت المحلي.
وقد صرح مركز قياس الزلازل التابع لأكاديمية العلوم الوطنية الأذربيجانية لوكالة أذرتاج أن الزلزال كان مقدراه 3 درجات على مقياس ريختير ومركزه على عمق 13 كم تحت الارض.
ولم يشعر الزلزال.
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