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    زلزال في محافظة إسماعيلي

    ١٣.٠٤.٢٠٢٣ [١٠:٤٥‎]
    زلزال في محافظة إسماعيلي

    باكو، 13 أبريل، (اذرتاج)

    وقع زلزال في محافظة إسماعيلي الأذربيجانية اليوم في الساعة 01:38 بالتوقيت المحلي.

    وقد صرح مركز قياس الزلازل التابع لأكاديمية العلوم الوطنية الأذربيجانية لوكالة أذرتاج أن الزلزال كان مقدراه 3 درجات على مقياس ريختير ومركزه على عمق 13 كم تحت الارض.

    ولم يشعر الزلزال.

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