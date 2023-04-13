باكو، 13 أبريل، (اذرتاج)

وقع زلزال في محافظة إسماعيلي الأذربيجانية اليوم في الساعة 01:38 بالتوقيت المحلي.

وقد صرح مركز قياس الزلازل التابع لأكاديمية العلوم الوطنية الأذربيجانية لوكالة أذرتاج أن الزلزال كان مقدراه 3 درجات على مقياس ريختير ومركزه على عمق 13 كم تحت الارض.

ولم يشعر الزلزال.