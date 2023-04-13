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    لجنة الاسرى والرهائن تناشد المنظمات الدولية بحق الجنديين الاذربيجانيين المفقودين

    ١٣.٠٤.٢٠٢٣ [١٣:٠٩]
    لجنة الاسرى والرهائن تناشد المنظمات الدولية بحق الجنديين الاذربيجانيين المفقودين

    باكو، 13 أبريل (أذرتاج)

    تواصل اللجنة الأذربيجانية المعنية بشئون الأسرى والمفقودين والرهائن والهيئات الحكومية ذات الصلة عمليات البحث عن الجنديين الاذربيجانيين المدعوين بابيروف اقشين قابل اوغلو (من مواليد عام 2004) واخوندوف حسين اهليمان اوغلو من مواليد عام 2003 اللذين ضلا الطريق تاركين موقعهما العسكري في المنطقة الحدودية مع أرمينيا في ناخجيوان، بسبب الضباب الكثيف.

    أفادت أذرتاج ان الهيئات الأذربيجانية تناشد المنظمات الدولية رسميا التحرك العاجل للبحث عنهما، نظرا لاحتمال توقيفهما في أراضي أرمينيا.

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