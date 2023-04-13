رئيس أذربيجان يصل الى البوسنة والهرسك في زيارة رسمية

باكو، 13 أبريل (أذرتاج)

وصل رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف البوسنة والهرسك في زيارة رسمية في 13 أبريل.

أفادت أذرتاج ان حرس الشرف قد اصطف في ارض مطار مدينة سارايفو الدولي المزين باعلام كلا البلدين، تقديرا لمقدم الرئيس الأذربيجاني.

وكان في استقبال الرئيس الاذربيجاني عند وصوله ارض المطار وزير التجارة والعلاقات الاقتصادية البوسني ستاشا كوشاراتس وكبار المسئولين الآخرين.