انعقاد لقاء الرئيس الاذربيجاني مع رئيسة وعضوي مجلس رئاسة البوسنة والهرسك في سراييفو

سراييفو، 13 أبريل، (أذرتاج) عقد اليوم في سراييفو لقاء بين رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف ورئيسة مجلس رئاسة البوسنة والهرسك السيدة جيلكا تسفيجانوفيتش وعضوي مجلس الرئاسة جيلكو كومسيتش ودينيس بيسيروفيتش. أفادت وكالة أذرتاج انه في البداية، التقطت صورة جماعية.

© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار

في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده