استقبال رسمي للرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في سارايفو

باكو، 13 أبريل (أذرتاج)

أقيم في ميدان موسالا بمدينة سارايفو في 13 أبريل حفل استقبال رسمي للرئيس الاذربيجاني إلهام علييف الذي وصل الى البوسنة والهرسك في زيارة رسمية.

أفادت أذرتاج ان حرس الشرف اصطف في الساحة المزينة بأعلام أذربيجان والبوسنة والهرسك، تحية لمقدم الرئيس إلهام علييف.

وكانت رئيسة مجلس رئاسة البوسنة والهرسك جيلكا تسفيانوفيتس في مقدمة استقبال الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف.

أدى رئيس وحدة حرس الشرف تحية عسكرية للرئيس إلهام علييف.

ثم عزفت الأوركسترا العسكرية النشيد الوطني لكل من أذربيجان والبوسنة والهرسك.

وقد استعرض الرئيس إلهام علييف والرئيسة جيلكا تسفيانوفيتس حرس الشرف.

وقدم الرئيسان أعضاء وفديهما لبعضهما بعضا.