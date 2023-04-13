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    لقاء رباعي مغلق بين وزراء خارجية باكستان وإيران والصين وروسيا في سمرقند

    ١٣.٠٤.٢٠٢٣ [١٤:٣٨]
    لقاء رباعي مغلق بين وزراء خارجية باكستان وإيران والصين وروسيا في سمرقند

    باكو، 13 أبريل، (أذرتاج)

    عقد اليوم وزراء خارجية باكستان وإيران والصين وروسيا اجتماعا مغلقا في سمرقند في إطار المؤتمر الوزاري لدول الجوار مع أفغانستان.

    أفادت وكالة أذرتاج أن وزراء خارجية تركمانستان وأوزبكستان وطاجيكستان شاركوا في المؤتمر أيضا.

    وناقش المشاركون الخطوات المقبلة لتعزيز الحل السياسي للأزمة الأفغانية واستقرار الوضع الإنساني والاجتماعي - الاقتصادي في هذا البلد. كما بحثوا تطوير التكامل الاقتصادي الإقليمي وتحقيق مشاريع النقل والطاقة بمشاركة كابول.

    واتفق الوزراء على التفاعل مع الحكومة الحالية في أفغانستان للحفاظ على الاستقرار السياسي الداخلي وتجنب حدوث أزمة إنسانية.

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