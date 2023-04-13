أذربيجان أبرز مستورد لقمح ستافروبول

باكو، 13 أبريل، (أذرتاج)

أشرفت دائرة شمال القوقاز الإقليمية "روسيل خوزنادزور" على نقل 122.277 ألف طن من حبوب القمح للتصدير من إقليم ستافروبول خلال الربع الأول من العام الجاري.

أفادت وكالة أذرتاج أن أكبر كمية من القمح (95.792 ألف طن) تم تصديرها إلى أذربيجان. تم توريد كميات صغيرة من القمح إلى تركيا (374 طن) والعراق (300 طن). وزاد تصدير قمح ستافروبول بنسبة 53 في المائة مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي وتم تحميل 57.466 ألف طن من المنتجات في عام 2022.

قبل التحميل، تم أخذ عينات من القمح لإجراء الفحوص الحشرية والعشبية والفطرية.